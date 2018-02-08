بالصور.. أمانة الرياض تصادر بضائع مخالفة بحي النسيم

حمود العنزي (صدى):

نفَّذت أمانة منطقة الرياض، حملات ميدانية في حي النسيم، نتج عنها مصادرة البضائع المخالفة وضبط عمالة غير الملتزمة بالأنظمة، ضمن حملاتها لمكافحة الباعة الجائلين.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للراحة والسلامة حملاتها الميدانية في حي النسيم، في إطار مكافحتها للباعة الجائلين المخالفين للأنظمة والمشوهين لجمالية المدينة، ونتج عنها مصادرة البضائع المخالفة وضبط العمالة غير الملتزمة بالأنظمة “.