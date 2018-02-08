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    فبراير

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مؤشر السوق يواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي

مؤشر السوق يواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي
حمود العنزي(صدى):

واصل مؤشر السوق السعودي هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، مغلقًا عند 7403 نقطة بخسارة 14 نقطة بنسبة 0.2%، حيث سجل أدنى إغلاق في نحو شهر.

وشهدت الجلسة تراجعًا لمعظم الأسهم المتداولة بنسبة متفاوتة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال، حيث تصدر سهم ” الحكير ” تراجعات اليوم بأكثر من 6% عند 30.10 ريال.

وتراجع كلًا من سهم ” سابك ” بنسبة 1% عند 104 ريالات، وسهم ” أسمنت اليمامة ” بنحو 2% عند 16.78 ريال، كما هبط كلًا من أسهم ” المراعي، دار الأركان، بترورابغ، ساب، العربي الوطني، وينساب ” بنسب تراوحت بين 1 و3%.

كما تصدر سهم ” ميدغلف للتأمين ” ارتفاعات اليوم بنسبة قصوى عند 22 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم بعد تعليقه نحو ساعة من بداية جلسة أمس، وأغلق سهم ” أسمنت السعودية ” بارتفاع 1% عند 50.30 ريال.


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