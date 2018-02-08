إطلاق مقياس ” رضا الشباب عن حياتهم “

عادل الحربي (صدى):

أطلق المركز الوطني للقياس، اليوم الخميس، مقياس ” رضا الشباب عن حياتهم ” ، وهو عبارة عن أداة تُستخدم نتائجها مؤشرًا على جودة الحياة من جهة؛ ومساعدًا للوالدين والمعلمين والمهنيين على بناء برامج التوجيه والتدخل المبكر.

ويغطي المقياس الشباب والفتيات من عمر 12 إلى 30 عاماً، ويستخدم في الإرشاد الطلابي، والأسري، والنمو الذاتي للشباب، وتطوير المدارس، وتصميم البرامج الوقائية، وتوفير مؤشرات للأبحاث والدراسات.

كما يقيس مدى الرضا عن الذات، والرضا عن الحياة الأسرية، والأصدقاء، والبيئة التي يعيش فيها الفرد، والمدرسة أو الجامعة، والرضا عن العمل.