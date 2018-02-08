إخلاء مدرسة بنات جنوب الليث لليوم الثاني بسبب تماس كهربائي

نايف السالم(صدى):

قال مصدر بالدفاع المدني بمحافظة الليث أنه تم، اليوم الخميس، إخلاء مدرسة بنات جنوب المحافظة بسبب حدوث تماس كهربائي.

وأضاف المصدر أن ذلك تم بقرار من مديرة المدرسة والمعلمات، ونفذت العملية بطريقة إنسابية ومنظمة دون وقوع أي إصابات، وذلك قبل وصول فرقة الدفاع المدني التي باشرت الموقع بقيادة الرائد محمد العيافي مدير السلامة.

وجدير بالذكر، إنه كانت المدرسة قد أخليت يوم أمس الأربعاء، بسبب تماس كهربائي في ” ترانس ” بأحد أعمدة الانارة الملاصق لمبنى المدرسة، الأمر الذي تكرر اليوم أيضًا.