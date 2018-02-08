وظائف مديرين ومهندسين بشركة مقاولات كبرى
أعلنت شركة مقاولات كبرى بالمملكة، عن حاجتها لتوظيف عدد من المدراء والمهندسين، وذلك وفقاً للتخصصات التالية:
– مدير مشروع: مهندس مدني، حاصل على خبرة 20 سنة.
– مدير جودة: مهندس مدني، حاصل على خبرة 10 سنوات.
– مهندس سلامة: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– مهندس مكتب فني تخصص مساحة: صاحب خبرة 10 سنوات.
– مهندس تخطيط ومتابعة: صاحب خبرة 10 سنوات.
– مهندس ميكانيكا ” معدات ثقيلة ” : صاحب خبرة 10 سنوات.
– محاسب: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– سكرتير: حاصل على خبرة 5 سنوات، مع إتقان اللغة الإنجليزية.
– ميكانيكي معدات ثقيلة ديزل: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– مراقب موقع: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– معقب: حاصل على خبرة 5 سنوات.
وذلك مع وجود شرط عام يتمثل في: إتقان اللغة الإنجليزية.
وعلى الراغبين في التقديم بتلك الوظائف، إرسال السير الذاتية لهم، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
اترك تعليقاً