وظائف مديرين ومهندسين بشركة مقاولات كبرى

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مقاولات كبرى بالمملكة، عن حاجتها لتوظيف عدد من المدراء والمهندسين، وذلك وفقاً للتخصصات التالية:

– مدير مشروع: مهندس مدني، حاصل على خبرة 20 سنة.

– مدير جودة: مهندس مدني، حاصل على خبرة 10 سنوات.

– مهندس سلامة: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– مهندس مكتب فني تخصص مساحة: صاحب خبرة 10 سنوات.

– مهندس تخطيط ومتابعة: صاحب خبرة 10 سنوات.

– مهندس ميكانيكا ” معدات ثقيلة ” : صاحب خبرة 10 سنوات.

– محاسب: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– سكرتير: حاصل على خبرة 5 سنوات، مع إتقان اللغة الإنجليزية.

– ميكانيكي معدات ثقيلة ديزل: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– مراقب موقع: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– معقب: حاصل على خبرة 5 سنوات.

وذلك مع وجود شرط عام يتمثل في: إتقان اللغة الإنجليزية.

وعلى الراغبين في التقديم بتلك الوظائف، إرسال السير الذاتية لهم، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]