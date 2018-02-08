بالصور.. العويقيلة تقوم بأعمال صيانة وترميم لأرصفة الحدائق الداخلية

نايف السالم(صدى):

قام فرع الشؤون البلدية، بمحافظة العويقيلة، اليوم الخميس، بعدة حملات صيانة وترميم لبعض الأرصفة المتضررة، وصيانة ممرات المشاة في الحدائق الداخلية.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية العويقيلة، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عدة صور يوضح بها أعمال الصيانة معلقًا: ” جانب من الأعمال الجارية لصيانة وترميم بعض الارصفة المتضررة وصيانة ممرات المشاة في الحدائق الداخلية. ”

وجدير بالذكر، إنه قامت البلدية، أمس الأول الثلاثاء، بعدة حملات نظافة ورفع حيوانات نافقة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء، والقضاء على المخلفات.