بالصور.. العويقيلة تقوم بأعمال صيانة وترميم لأرصفة الحدائق الداخلية
قام فرع الشؤون البلدية، بمحافظة العويقيلة، اليوم الخميس، بعدة حملات صيانة وترميم لبعض الأرصفة المتضررة، وصيانة ممرات المشاة في الحدائق الداخلية.
ونشر الحساب الرسمي لبلدية العويقيلة، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عدة صور يوضح بها أعمال الصيانة معلقًا: ” جانب من الأعمال الجارية لصيانة وترميم بعض الارصفة المتضررة وصيانة ممرات المشاة في الحدائق الداخلية. ”
وجدير بالذكر، إنه قامت البلدية، أمس الأول الثلاثاء، بعدة حملات نظافة ورفع حيوانات نافقة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء، والقضاء على المخلفات.
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