” الأعلى للشؤون الإسلامية ” : دعاوى تدويل الحرمين مشبوهة ومفتعلة من الأعداء

نايف السالم(صدى):

علق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، اليوم الخميس، على المحاولات والدعاوى لتدويل الحرمين الشريفين وإقحامها في السجالات السياسية المكشوفة.

واستنكر المجلس هذه الدعاوى، واصفُا إياها بالمفتعلة والمشبوهة للنيل من المكانة المرموقة التي تحتلها بلاد الحرمين، ما يفتح أبواب الفتنة بين المسلمين وتحقيق أغراض الأعداء والمتربصين بالبلاد العربية والإسلامية.

وأشاد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إدارة شؤون الحرمين الشريفين بكل جدارة واقتدار في خدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف بكل إخلاص واهتمام.

كما دعا المجلس جميع المسلمين إلى استشعار المسؤولية الدينية والتاريخية في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات، و الوقوف بمسؤولية وضمير أمام المخططات التي تهدف إلى الإضرار بمقدسات المسلمين ومصالحهم ووحدتهم.