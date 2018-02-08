مضاعفة الجهود لضبط المخالفات الإدارية والفساد المالي في ” عسير “

أبها(صدى):

أعطى سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، تعليماته لفرع المباحث الإدارية بالمنطقة، اليوم الخميس، بمضاعفة الجهود لضبط المخالفات الإدارية والفساد المالي والإداري.

حيث استقبل سمو الأمير بمكتبه اليوم بالإمارة، العميد متقاعد سعيد الغامدي، مدير فرع المباحث الإدارية بمنطقة عسير سابقًا، والعميد سعود الجديعي، والذي تم تعيينه حديثًا مديرًا لفرع المباحث الإدارية بالمنطقة.

وأكد سموه خلال اللقاء، على ضرورة العمل على توعية المجتمع بالمخالفات الإدارية وآليات التبليغ عنها، مشدداً على أهمية التعاون مع الجهات المختصة في الدولة للحد من المخالفات الإدارية.