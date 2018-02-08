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عرض مسرحية ” حياة الإمبراطور ” بجامعة دار العلوم

عرض مسرحية ” حياة الإمبراطور ” بجامعة دار العلوم
أماني الغامدي(صدى):

يستعد مسرح جامعة دار العلوم بالرياض، تشهد عرض مسرحية ” حياة الإمبراطور ” ، يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وأشارت الهيئة إلى أن الدخول سيكون متاحًا للجميع، وسيكون العرض الأول من الساعة 6 – 8 مساءً، والعرض الثاني من 9-11 مساءً، موضحة أن هناك 3 فئات للتذاكر بقيمة 75، 100، 20 ريالًا.

وذكرت الهيئة أن المسرحية، مقتبسة من قصة ” ديزني ” الشهيرة للإمبراطور ” كاسكو ” الأناني، الذي تتدخل مساعدته العجوز، في شؤون حكمه، ما يستدعيه؛ لإصدار قرار غير مرضٍ بالنسبة لها.

 


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