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بالصور.. منى زكي بإطلالة جديدة دافئة كضوء الشمس

بالصور.. منى زكي بإطلالة جديدة دافئة كضوء الشمس
نورة الشهري (صدى):

نشرت النجمة المصرية ” منى زكي ” صور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام ، ذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة، بدت فيها بإطلالة دافئة في أجواء طبيعية ساحرة حيث المياه والأشجار، كما أن اختيارها للألوان كان رائع، حيث اختارت البني ودرجات اللون البيج والبرونز .

واختارت ” منى ” الاستايلست ياسمين عيسى لكي تنسق لها الملابس، كما أن الفستان الذي ارتدته كان من تصميم دار الأزياء mison 69، بالإضافة إلى أنها تزينت بموجوهرات من vantique.

و بالنسبة إلي المكياج، فكان من لونالبرونز من لمسات المكيب ارتيست منى جمال حتى يتماشى مع إطلالتها و لون الفستان، كما حصلت على تسريحة شعر ويفي واسع من الأطراف حتى يبدو طبيعي من المصفف الشعر رافيلو توما.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 8 دقائق

* أي ضوء شمس بس * قال ضوء شمس قال * هههههههههههه

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