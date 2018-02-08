بالصور.. منى زكي بإطلالة جديدة دافئة كضوء الشمس
نشرت النجمة المصرية ” منى زكي ” صور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام ، ذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة، بدت فيها بإطلالة دافئة في أجواء طبيعية ساحرة حيث المياه والأشجار، كما أن اختيارها للألوان كان رائع، حيث اختارت البني ودرجات اللون البيج والبرونز .
واختارت ” منى ” الاستايلست ياسمين عيسى لكي تنسق لها الملابس، كما أن الفستان الذي ارتدته كان من تصميم دار الأزياء mison 69، بالإضافة إلى أنها تزينت بموجوهرات من vantique.
و بالنسبة إلي المكياج، فكان من لونالبرونز من لمسات المكيب ارتيست منى جمال حتى يتماشى مع إطلالتها و لون الفستان، كما حصلت على تسريحة شعر ويفي واسع من الأطراف حتى يبدو طبيعي من المصفف الشعر رافيلو توما.
رااايق[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 8 دقائق
* أي ضوء شمس بس * قال ضوء شمس قال * هههههههههههه