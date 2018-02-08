بالفيديو.. ” ساهر أستراليا ” يضبط مستخدمي الجوال من السائقين

كانبرا(صدى):

أضاف نظام ” ساهر أستراليا ” ، وهو نظام كاميرات المراقبة على الطرق المستخدمة لضبط السير والمخالفات المرورية في أستراليا، مخالفة جديدة تختص برصد السائقين من مستخدمي الجوال وضبطهم.

حيث يقوم هذا النوع من الكاميرات بالتقاط الصور لأي جوال بيد السائقين، وخاصة ممن يقوموا بكتابة رسائل على الجوال أثناء القيادة، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات تُفعلها ولاية ” نيوساوث ويلز ” الأسترالية، وذلك بهدف تقليل الحوادث المتزايدة بالطرق.

فيما كشفت الهيئة الوطنية للطرق والمركبات بالولاية ذاتها، عن كيفية وضع هذه الكاميرات بالولاية، حيث يتم وضعها عند مداخل الأنفاق وعلى الجسور، وسيتم تحذير السائقين بوجودها.

وشددت الهيئة على أن العقوبات على المخالفين ستكون فورية، وستتراوح بين الغرامة والمنع من القيادة.