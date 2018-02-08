ضبط 3138 منتج غذائي فاسد خلال زيارة 82 منشأة تجارية بشرورة

راشد آل شريه(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، 3138 منتج غذائي واستهلاكي فاسد وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، خلال جولات تفتيشية نفذتها الـ5 أيام الماضية، بمحافظة شرورة.

أسفرت نتاج الجولات عن زيارة 82 منشأة تجارية في المحافظة، وتحرير 30 مخالفة فورية على عدد من المحال التجارية نظير مخالفتها للائحة الغرامات والجزاءات.

كما أدت النتائج إلى إحالة 10 قضايا مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثلاث قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وضبط ثمان مخالفات لمحال متخصصة في بيع الذهب والمجوهرات.

كما تم فحص و معايرة 86 مضخة وقود؛ للوقوف على مدى عدم وجود حالات الغش في جودة المحروقات والالتزام بالتسعيرة المعتمدة.