بالصور.. انطلاق ” بي إم دبليو X2 ” الجديدة المدمجة رسميا

متابعات(صدى):

أطلقت BMW رسمياً السيارة الكروس أوفر الجديدة المدمجة X2 في أوروبا والآن عرضت مجموعة من الصور للسيارة لتظهر مزيد من تفاصيلها. ووصفت السيارة بأنها نسخة مشتقة بصورة مميزة من موديل X1 وهي سيارة مميزة مثل موديلات X4 وX6. وتعتمد علي نفس هيكل X1 ولكن مع تطويره لتوفير أفضل قيادة ودقة وتحقيق مزيد من التصميم الرياضي.

وستأتي السيارة بثلاث محركات ولكنهم سيتوسعوا بعد ذلك خلال شهور قليلة ليصبحوا 4 محركات بنزين و5 محركات ديزل ، وتأتي النسخة القياسية X2 sDrive20i بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 189 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر وترسل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 7.7 ثانية مع وصولها لسرعة قصوى 227 كمساعة.

وللحصول على نظام الدفع الكلي في السيارة يمكن الاختيار بين نسختي xDrive20d وxDrive25d الديزل وكلاهما بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بقوة 187 حصان و227 حصان على التوالي. أما نسخ sDrive18i المستقبلية فستأتي بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 138 حصان بنزين مع ناقل حركة مانيوال والنسخة الأمريكية من X2 تأتي بقوة 228 حصان بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني وناقل أوتوماتيك من 8 سرعات.

ويتوقع وصول BMW X2 للموزعين في كل أنحاء أوروبا بداية من مارس وهو نفس وقت وصولها لصالات البيع في الولايات المتحدة.

