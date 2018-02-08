التعليم تكشف عن آلية التسجيل في رياض الأطفال والصف الأول

حمود العنزي(صدى):

صرح مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة، أيمن بن محمد الركبان، إن العمل بآلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول من المرحلة الابتدائية، يأتي من منطلق التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم.

وأشار ” الركبان ” إلى أنه على جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية، اعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين، والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وأكد ” الركبان ” أن تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال يبدأ مع بداية الفصل الثاني لهذا العام عن طريق الروضات لمن أكمل ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي القادم وحتى سن السادسة.

وأوضح ” الركبان ” أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور https://noor.gov.sa؛ فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تُستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لِسِنّ 11 عامًا، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

وفي سياق متصل، كشفت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري، عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام نور؛ مشيرة إلى أن تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن يبدأ في الفترة من 4/ 5 إلى 4/ 6/ 1439هــ، وأما السعوديون وغير السعوديين في المدراس الأهلية والأجنبية؛ فيبدأ في 4/ 5/ 1439هـ؛ فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ.

ولفتت ” الدوسري ” إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع طلاب وطالبات الصف الأول حتى تسديد المقاعد الشاغرة أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 22/ 1/ 1440هـ عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية؛ فينتهي بتاريخ 3/ 6/ 1439هـ.