” السبهان ” يرد على اتهامات القضاء اللبناني بـ3 أبيات شعرية

عادل الحربي (صدى):

رد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، على القضاء اللبناني الذي اتهمه بإثارة النعرات بين اللبنانيين بثلاث أبيات شعرية.

حيث قرر ” السبهان ” الاستعانة بأقوى ثلاثة أبيات للشاعر الجاهلي عمرو ابن كلثوم؛ للرد على هذه التهم، كاتبًا:

وَأَنَّـا التَـارِكُونَ إِذَا سَخِطْنَـا وَأَنَّـا الآخِـذُونَ إِذَا رَضِينَـا

وَأَنَّـا العَاصِمـُونَ إِذَا أُطِعْنَـا وَأَنَّـا العَازِمـُونَ إِذَا عُصِينَـا

وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـواً وَيَشْـرَبُ غَيْرُنَا كَدِراً وَطِينَـا.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قبل الشكوى المقدمة من الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية نبيه عواضة ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، بجرم إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية.