فتاة تترك طفلها الرضيع يموت جوعا لتحتفل مع أصدقائها

موسكو(صدى):

أقدمت فتاة روسية تٌدعى ” فيكتوريا كوزنيتسوفا ، 17 عاماً ” على قتل طفلها بطريقة غير مباشرة ، حيث تركته داخل المنزل لمدة أسبوع كامل دون طعام أو شراب ما أدى إلى وفاته .

وكشفت وسائل الإعلام الروسية ، عن تفاصيل الواقعة المؤسفة ، أن الأم التي ذهبت لتحتفل مع أصدقائها مستغلة غياب زوجها لأداء خدمته العسكرية. ووضعت ابنها ” إيغور 9 أشهر ” في السرير ثم أقفلت باب المنزل بالمفتاح وخرجت.

وأمضت أسبوعاً كاملاَ ولم تعد خلاله إلى منزلها إلا مرة واحدة لتقدم الماء لكلبها. ووجهت إليها المحكمة تهمة التسبب بموت ابنها إيغور ، إلا أنها لم تبد أي تأثر وقالت إن الطفل كان يمنعها من النوم ليلاً ومن الخروج للاحتفال برفقة أصدقائها.