بالصور.. تكريم الفنان كمال حمدي عن مبادرة السير من تبوك إلى العلا

محمود البلوي(صدى):

شارك القطاع الصحي بمحافظة العلا، اليوم الخميس، في إستقبال وتكريم الفنان كمال حمدي، صاحب مبادرة السير من تبوك إلى العلا، والتي نفذت بدعم من صحة تبوك؛ تشجيعًا لممارسة الرياضة ومحاربة لداء السكري.

وجدير بالذكر، إنه أطلق الفنان الشعبي كمال حمدي، تجربة المشي سيرًا على الأقدام من مدينة تبوك إلى محافظة العلا 280 كم، منذ 29 يناير الماضي، وذلك بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامته وقدرته الصحية على خوض التجربة.

كما يذكر إنه وجهت ” الصحة ” حينها، بأن يرافقه فريق طبي خلال رحلته، لقياس مستوى السكر لكل 10 كيلومترات يقطعها.