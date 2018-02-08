ماسك زيت الثوم لترطيب بشرتك وتجديد شبابها

أماني الغامدي(صدى):

يُعد الثوم من المواد الطبيعية التي تحتوى على عناصر مضادة للفطريات وللالتهابات، لأنه يقتل البكتيريا المسببة لها والتي ينتج عنها حب الشباب، كما أن الثوم يضم بعض مضادات الأكسدة التي تفيد بشكل كبير في مقاومة الشيخوخة وتعمل على تجديد البشرة والخلايا بشكل صحي، فزيت الثوم يحتوى على فيتامين c، وفيتامين b6، مما يعد أحد المغذيات والمرطبات للبشرة.

كما يمكن استخدامه بشكل آمن على بشرتك لتنظيفها من الميكروبات وتجديد الخلايا وإزالة القشور الميتة من عليها، حيث توجد عدة استخدامات لزيت الثوم لمنحك بشرة متألقة خالية من الكثير من العيوب، ولكن ينبغي عدم ترك زيت الثوم على بشرتك أكثر من 10 دقائق لأنه قد يسبب حساسية لبعض أنواع البشرة بسبب طبيعته الحمضية.

وهناك وصفة سحرية لماسك زيت الثوم تساعد علي نضارة بشرتك وهي :

وضع بعض القطرات من زيت الثوم على قطعة قطن نظيفة وتدليك البشرة بها من ثم شطفه بالماء الفاتر.

كما يمكنك عمل وصفة أخرى، وهي إضافة بعض القطرات من زيت الثوم إلى الطمي وخلطه ليصبح عجينة، ثم توزيع الخليط على البشرة وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالماء البارد، وللحصول على نتائج جيدة يمكنك تكرار هذا الماسك مرة يوميا حتى تشعرين بتحسن بشرتك.