إزالة السيارات والمعدات المعطلة في عنيزة

سالم المطيري(صدى):

أعلنت بلدية محافظة عنيزة، اليوم الخميس، عن قيامها بإزالة السيارات والمعدات المعطلة والتالفة والسكراب، حيث ستقوم البلدية بوضع ملصق رسمي لإزالة السيارات أو المعدات أو السكراب، والموضح بها طلب الإزالة فوراً، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق.

وحذرت ” بلدية عنيزة ” عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من أنه في حال عدم إزالة السيارة أوالمعدة من الموقع، ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضدها، بالإضافة لقيامها بتحميل صاحبها للتكاليف المترتبة على الإزالة حسب النظام.