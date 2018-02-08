” التجارة ” تصادر 20 ألف شيشة الكترونية على طريق القصيم

عادل الحربي (صدى):

قامت فرق وزارة التجارة والاستثمار، بمداهمة عدد من محالّ المعسلات الواقعة، على طريق ” القصيم ” ، وصادرت أكثر من 20 ألف شيشة إلكترونية تقدّر تكلفتها السوقية بمليوني ريال، وانطلقت الحملة التي قادتها إدارة الرقابة التجارية بالرياض، واستمرت حتى منتصف الليل؛ لتفتيش عِدة محالّ تجارية، حيث رصدت مخالفات تتعلّق بالغش التجاري، وصادرت أكثر من 20 ألف شيشة إلكترونية؛ تطبيقاً لاختصاصات الوزارة المتعلّقة بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أوضحت أحد المصادر، أن الحملة صادرت وأتلفت المضبوطات، واستدعت المخالفين؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لتطبيق العقوبات بحقهم، كما لفتت الانتباه إلى أن وزارة التجارة، ممثّلةً في وزيرها السابق توفيق الربيعة، أصدرت قراراً في مطلع شهر ربيع الأول من عام 1437هـ، يقضي بمنع استيراد وبيع وتداول السجائر، والشيش الإلكترونية أو ما يماثلها في المملكة.