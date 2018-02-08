طرق صحية للتخلص من حب الشباب

واشنطن(صدى):

أكدت ساندرا لي، طبيبة الأمراض الجلدية بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسم دكتور بيمبل بوبر، إنّ هناك 9 قواعد أساسية للتعامل مع بشرتك في حال أصيبت بالحبوب والبثور، كي تجفّ سريعا وتتخلصي منها دون تأثر البشرة بتوابعها:

فقع البثور

خطأ شائع تقع فيه معظم السيدات، وهو فقع البثور والأفضل تركها كما هي، لأن فقعها يترك ندوبا وتبقى آثارها مدة أطول، وإذا كنت لا تقوين على الانتظار، اتركيها حتى تتجمع المادة البيضاء عليها ثم تخلصي منها، أو مرري عليها ضمادة دائفة لتسرع من تجمع المادة البيضاء ومن ثم يسهل تفريغها، وعند فقعها يفضل غسل اليدين جيدًا وتعقيم الدبوس بالديتول.

ممنوع اللمس

غالباً ما نلمس هذه المنطقة بحركات لا إرادية ونعبث بها دائمًا، ولكنها عادة خاطئة جدًا، لأنها تزيد من التورم والألم، والبديل هو وضع ضمادة مستديرة لمنع حكها بأناملك، ويمكنكِ تطبيق بعض المراهم المهدئة، لتذكرك بعدم اللمس.

واقي الشمس

تحتوي بعض واقيات الشمس على مكونات دهنية قد تسد المسام، لكن لا تتركي بشرتكِ عرضة للشمس وأشعتها الضارة، ولا تضعي واقي الشمس بالدرجات العالية، ويكفي وضعه برقم 15 لأنه سيمنحكِ الحماية المطلوبة من أشعة الشمس دون التأثير على بشرتك الملتهبة، وإذا كنت تتعرضين للشمس طوال اليوم فيمكنكِ تطبيق رقم 30.

اعرفي نوع حب الشباب

تختلف أنواع حب الشباب فهناك ما يعلوه الرؤوس السوداء أو البيضاء أو البثور وأخيرا الخراجات، عند التعرف على النوع يسهل التحكم به ووضع العلاجات المناسبة له، كالريتينول أو حمض الصفصاف إذا كان مصحوباً بالرؤوس البيضاء أو السوداء، كما أنّ المنتجات الموضعية لا تتوغل داخل الجلد بعمق لعلاج حب الشباب التكيسي، وقد يحتاج الأمر للمضادات الحيوية سواء بالكريمات أو عن طريق الفم.

الكريم المرطب

قد تعتقدين أنّ بشرتك الدهنية ليست بحاجة للكريم المرطب لكن الحقيقة عكس ذلك، فربما تحتاجين إلى المرطب أكثر من أي وقت مضى، لأنه مصمم لتقليل الدهون من البشرة، كما يحافظ على ترطيب ونضارة بشرتك عكس الشائع.

اللوشن المرطب

الكريمات المرطبة مهمة جداً لبشرتك وقت انتشار الحبوب، ولكن ليس كل الأنواع فالكريمات القائمة على الزيوت ليست مناسبة بالمرة، والبديل هو اللوشن القائم على الماء، نظرًا لأنه خفيف ولا يقف حائلاً ضد تنفس بشرتكِ، ويوصى بتطبيق منتجات معينة كالسيتافيل والسيراف أو الأفينو.

ابعدي شعرك عن بشرتك

تنتقل الزيوت من شعرك إلى بشرتك عندما تتطاير الغرة على جبينك أو الخصل على خديك، والنتيجة انسداد المسام، وبالتالي حدوث حب الشباب، والحل ارتداء البندانة، أو رفع الشعر بعيداً عن الوجه لتجنب هذه المشكلة.

منتجات العناية بالشعر

في هذه الفترة يفضل استعمال المنتجات الخفيفة، والابتعاد التام عن المنتجات الدهنية التي تسد المسام، مثل الزيوت والجيل، ونقترح استخدام الموس حتى تتخلصي من حب الشباب.

المناديل المبللة

احتفظي بالمناديل المبللة في حقيبتكِ أثناء ممارسة الرياضة، لأنّ التعرق يسدّ المسام، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بحب الشباب، وكثيراً ما يضيق الوقت، ولا تتمكنين من الاستحمام بعد التمارين، ولكنكِ بحاجة ماسة لغسل الوجه على الأقل، لذا يتوجب مسحه بالمناديل المبللة.