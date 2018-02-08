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الدفاع المدني يوضح الطرق المؤدية لحدوث حرائق كهربائية

الدفاع المدني يوضح الطرق المؤدية لحدوث حرائق كهربائية
علي القحطاني (صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني ، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، توعية بالابتعاد عن الطرق التي تؤدي لحدوث حرائق ذات المنشأ الكهربائي، وذلك تحت شعار ” المعرفة طريق للوقاية ” .

– استخدام المنتجات والأجهزة الكهربائية، رديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية والمحلية.

– سوء التمديدات والتركيبات الكهربائية.

– عدم المعرفة بأساسيات الكهرباء والإهمال، وعبث الأطفال.

– إهمال أعمال الصيانة الدورية الوقائية.

 


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