الدفاع المدني يوضح الطرق المؤدية لحدوث حرائق كهربائية

علي القحطاني (صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني ، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، توعية بالابتعاد عن الطرق التي تؤدي لحدوث حرائق ذات المنشأ الكهربائي، وذلك تحت شعار ” المعرفة طريق للوقاية ” .

– استخدام المنتجات والأجهزة الكهربائية، رديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية والمحلية.

– سوء التمديدات والتركيبات الكهربائية.

– عدم المعرفة بأساسيات الكهرباء والإهمال، وعبث الأطفال.

– إهمال أعمال الصيانة الدورية الوقائية.