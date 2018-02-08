بالصور.. عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز تنظم معرض ” صُنع بيديّ “

نايف السالم(صدى):

نظمت عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز معرض صنع بيدي للمشاريع الصغيرة في دورته ١٢ تحت رعاية سعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبد الله النعيم في مقر الجامعة في الفترة من ١٨-٢٢ /٥ / ١٤٣٩هـ. ويعد المعرض أحدى المبادرات المقدمة من جامعة الملك عبد العزيز في مسابقة جائزة جدة للأبداع وهي أحدى مسابقات برنامج كيف نكون قدوة التابع لامارة منطقة مكة المكرمة.

كما تشرف المعرض بزيارة كريمة من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي،ووكيل الجامعة للتطوير و ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أمين النعمان، ووكيل الجامعة للأعمال والأبداع المعرفي الدكتور عبد الله بافيل والعديد من وكلاء ووكيلات الجامعة وقياداتها وطلابها.

وشهد المعرض تنوع في الحضور حيث تضمن طالبات المدارس والجامعات الاخرى في مدينة جدة، ورجال وسيدات الأعمال و المستثمرين كما كان هناك أوقات مخصصة للعائلات، حيث وصل عدد الحضور مايقارب ٩٠٠٠ زائر و زائرة.

الجدير بالذكر أن المعرض تضمن على عدة أقسم متخصصة احتوت على ١٠٥ مشروع وصلوا للتصفيات النهائية من أصل ٥٠٠ مشروع. تنوعت أقسام المعرض بين قسم الأزياء والمجوهرات، قسم المطبوعات والجرافيك والانيميشن وقسم التغذية و الضيافة، قسم الحفلات والتصوير، قسم الفنون، قسم الهدايا والأعمال اليدوية.

وأشارت الدكتورة أروى بنت حسني عرب وكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات إلى أن دور المركز يأتي انطلاقاً من استثمار رأس المال الفكري والبشري من فئة الشباب، ومحاربة البطالة ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتفعيل دور المرأة في عملية التنميةالمجتمعي​ة وذلك تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠ .

وأضافت مديرة المركز عهود مطر أن معرض صنع بيدي هو احدى برامج مركز صنع بيدي والذي يعد مركزًا متكاملاً يسعى لاستثمار طاقات الطلاب والطالبات ومساعدتهم على تطوير أفكارهم ووضعها في صورة مشروع استثماري، كما يدعم المركز المشاركين لتسيهيل التواصل الفعال مع الجهات التي تقدم الدعم للطالبات وتمد يد العون لهن، وذلك لزيادة فرص التسويق والتعريف بهن وبمشاريعهن بشكل أوسع والوصول بمنتجاتهن إلى السوق المحلية ومن ثم العالمية.

