لجنة تحكيم مسابقة ملكة المحجبات العرب تحسم التصفيات النهائية بالمغرب

الرباط(صدى):

استقبلت مدينة طنجة المغربية لجنة التحكيم الأولى للموسم الرابع 2018 لفعاليات مهرجان ملكة جمال العرب للمحجبات، والتي حسمت موقفها بخصوص الفتاة التي من المقرر أن تمثل المغرب العربي فى التصفيات النهائية للمسابقة التي تقام بالقاهرة في بداية شهر مارس.

و أعلنت رئيسة المسابقة ” نهى حمدي ” أن المهرجان هذا العام سيكون عبارة عن كرنفال عربي أفريقي مميز يتخلله أكثر من فعالية هامه منها إقامة معرض كبير لمدة يومين كاملين يضم أصحاب المشروعات الصغيرة والصناعات اليدوية والبنوك والشركات وأشهر مصممي الأزياء ومراكز التجميل العالمية ومراكز طبية متخصصة في مجالات متعددة والتجميل.

وسيُقدم المهرجان في اليوم الثاني عروض أزياء لأشهر المصممين من أنحاء الوطن العربي، وفى اليوم الثالث والأخير سيتم اختيار ملكة جمال المحجبات للموسم الرابع أمام لجنة تحكيم عربية مكونة من الدكتورة نهى حمدي رئيسة المسابقة وصاحبة الملكية الفكرية، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، والدكتورة نيفين العيسوي أستاذ التسويق بالجامعات العربية والأجنبية، والإعلامي أحمد عز الدين المدير التنفيذي للمهرجان، والأستاذة أمل إلياس خبيرة المظهر السعودية، والمستشار سامي التميمي ممثلا عن منظمة الدرع العالمية، والسفير عماد الجنابي رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، ومصممة الأزياء المصرية رانيا يوسف، ومصممة الأزياء المغربية هاجر أعزيبو، والممثل المصري محمد خميس كما يقدم حفل الختام كلا من المذيعة المصرية مارى نعيم والمذيع المغربي حمزة أزلماط.