 إيران تفشل في خططها الحربية باليمن.. والحوثيون يعلقون آمالهم على تجنيد الأطفال

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، فشل الخبراء الإيرانيين في تكتيكاتهم الحربية باليمن، مؤكدًا أن عمليات التهريب من إيران إلى مليشيا الحوثي تتم من خلال البحر وعبر قوارب الصيد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن إيران لن تتوقف عن تهريب الأسلحة إلا بتحرير اليمن بكامله من الحوثيين، حيث هناك تهريبًا مستمرًا من خلال البحر.

وأشار إلى أن قوات الشرعية حققت تقدمًا كبيرًا في مختلف الجبهات خلال الأيام الحالية كما سيطر الجيش على مواقع جديدة للمرة الأول؛ ما أدى إلى تقهقر وانهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن هناك أعدادًا كبيرة من الحوثيين سقطوا جرحى وقتلى في الجبهات، كما قام بعضهم بتسليم أنفسهم لقوات الشرعية، وهو ما أدى إلى لجوء الحوثيين إلى التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال كورقة أخيرة يراهنون عليها.