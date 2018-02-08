شكل ترينه في هذا الرسم يكشف الكثير من أسرارك

نورة الشهري(صدى):

كشف خبير في العلاقات الاجتماعية ، أنه يمكن للمرأة التعرف أكثر إلى شخصيتها من خلال النظر للحظة واحدة إلى بعض اللوحات التي تتضمن رسوماً متداخلة. فما يمكن رؤيته منذ اللحظة الأولى يكشف الكثير من معاني الشخصية وتفاصيلها الغامضة والخفية. وهذه هي حال هذا الرسم. فما الذي ترينه فيه أولاً؟

1- الوجه

إذا رأيت وجه الفتاة منذ نظرك إلى هذا الرسم، فهذا يكشف أنك متطلبة وأنه لا يمكن إرضاء ذوقك بسهولة. وهذا ما يمنعك من الشعور بالفرح غالباً.

فأنت تتطلعين دائماً إلى الحصول على الأفضل. وكثيراً ما تقارنين بين ما تمتلكينه وما تمتلكه الأخريات. وعندما تتاح لك فرصة عائلية أو مهنية تحرصين على أن تعلني هذا للجميع، بل إنّك قد تبالغين في وصف تلك الفرصة لتظهري تفوقك. كما تدل رؤيتك للوجه على أنّك تعيشين حياة النجمات وتفكرين بمنطق دعائي وتعتقدين أن العالم يدور حولك. لذا تنشرين كل ما تقومين به من نشاطات وما تجرينه من تغييرات على شكلك عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذا من السهل أن تشعري بالإحباط في حال لاحظت أن إحداهن تعتمد إطلالة أكثر تميزاً وأناقة من إطلالتك مثلاً.

2- الحصانان والطيور

في حال تنبهت إلى أن الرسم يحتوي على حصانين وعلى مجموعة من الطيور التي تحلق في السماء، فهذا يشير إلى أنّك سريعة البديهة وتمتلكين القدرة على التخطيط من أجل إيجاد حلّ عملي وإن موقت لكل مشكلة قد تواجهك. كما يعني هذا أنّك متواضعة وتعتمدين على إنجازاتك الذهنية والمهنية والأسرية من أجل إثبات حضورك في مجتمعك. كذلك فإنك قلما تتحدثين عن ذلك، ما قد يسبب تعرضك للظلم في بعض الأحيان.

فالافتقار إلى الأنانية قد لا يساعد الآخرين على الشعور بوجودك في بعض الأحيان سواء في الوسط الاجتماعي أو في مكان العمل. كذلك تدل رؤيتك للحصانين والطيور على أنّك نشيطة وعملية وأنك عنصر فعال دائماً. لذا يُعتمد عليك في الكثير من الأحيان.