” تعليم الطائف ” تحقق 97٪ من رضى المستفيدين عن خدماتها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الطائف عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، اليوم الخميس، عن ظهور نتائج دراسة استطلاعية قامت بها إدارة التوجيه والإرشاد للبنين بها، والتي أفادت بارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الإرشادية التي تقدم بنسبة تصل إلى حوالي 97٪ خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي .

حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

– 97.6% نسبة رضى المشرفين التربويين والإداريين.

– 96.6% نسبة رضى المرشدون الطلابيين.

– 97% بالنسبة لأولياء الأمور.

– 97.42% بالنسبة للطلاب

– فيما جاء المستوى العام للرضى بنسبة 97%.

ومن جانبه، أعرب محمد بن عامر النفيعي ، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، عن سعادته بهذه النتيجة، متوجهاً بالشكر لإدارة التوجيه والإرشاد على هذا المستوى المتميز في تقديم الخدمات، متمنياً لتلك الخدمات الاستمرارية بنفس الدرجة من التميز والعطاء.

كما أوصت الدراسة أيضاً، بأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل متميز لجميع الفئات، وكذلك التوسع في استخدام وتوظيف التقنية بما يسهم في استمرارية التواصل مع المستفيدين.

يذكر أنه قد بلغت عينة الدراسة الاستطلاعية 10567 ، موزعة إلى عدة فئات كالتالي: ” المشرفين التربويين ,الإداريين ,والمرشدين الطلابيين، والطلاب, وأولياء الأمور ” .