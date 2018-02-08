وزير الحرس الوطني يستقبل وزيرة خارجية الهند
استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني في مكتبه سموه اليوم ، معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، كما تطرق الاجتماع إلى مشاركة جمهورية الهند بصفتها الدولة الضيف هذا العام في المهرجان الوطني الثاني والثلاثين للتراث والثقافة .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد .
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