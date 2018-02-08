وظائف متنوعة بشركة وطنية كبرى في عدة محافظات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة وطنية كبرى، عن توفيرها لعدة وظائف بتخصصات متنوعة، وذلك بعدة محافظات تتمثل في: ” المدينة المنورة، وجدة، والباحة، وجازان ” ، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– محرر صحفي ومدقق لغوي.

– أخصائي تواصل اجتماعي.

– مصمم جرافيك.

– مترجم.

كما أوضحت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف، وهي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

وذكرت الشركة المميزات المتوفرة لتلك الوظائف كما يلي:

– بيئة عمل محفزة.

– توفر الشركة تأمين طبي.

– يستفيد الموظف من راتب شهري يبدأ من 8000 ريال.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السير الذاتية لهم، عن طريق عناوين البريد الإلكتروني التالية حسب كل محافظة:

– جدة : [email protected]

– المدينة المنورة : [email protected]

– جازان : [email protected]

– الباحة : [email protected]