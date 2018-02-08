فيديو مبهر لفتاة تضع المكياج لأول مرة بعد تشوه وجهها

نورة الشهري(صدى):

أشعلت خبيرة التجميل هدى قطان، تطبيق انستجرام ، عقب نشرها مقطع فيديو لامرأة تعرضت لتشوه في وجهها ، مٌعلقة عليه ” أحببت هذا التحول. كم هي جميلة ردّة فعلها ” .

وظهرت الفتاة في الجزء الأول من الفيديو بوجه مشوّه قبل أن يتم تطبيق المكياج عليه وإخفاء كل الشوائب بطريقة مدهشة.

كما نقلت هدى قطان ما كتبته خبيرة المكياج التي صنعت هذا التحول: ” تطلب ذلك عملاً شاقاً وجهداً لم أعرفه خلال سنوات خبرتي العملية التي بلغت 18 عاماً ” .

وأضافت: ” تعرضت هذه المرأة لحادث عندما كانت في الـ11 من عمرها. ومنذ ذلك الحين لم تطبق المكياج أبداً. للمرة الأولى في حياتها وضعت لها المكياج وجعلتها ترى وجهها في المرآة… فلنجعل كل الناس سعداء. أنا سعيدة جداً لأنني زرعت الفرح في داخلها ” .

ويشار إلى أن المرأة بدأت بالبكاء ما أن شاهدت التغيير الذي طرأ على شكلها.