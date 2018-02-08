” أردوغان ” يتعهد بتكثيف العمليات العسكرية بعفرين

دمشق(صدى):

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على القيام بتحركات وعمليات عسكرية كبيرة خلال الفترة القادمة، على منطقة عفرين شمال سوريا.

ويأتي هذا التصريح خلال اجتماع بالقصر الرئاسي في أنقرة، حيث وصف العمليات التي يقوم بها قوات الجيش التركي بـ ” جولات إحماء “.

وكان ” أردوغان ” ، قد صرَّح من قبل بعد احتلال جبال إسراتيجية بعفرين، بانه لم يبق إلا القليل، ما يتناقض ذلك مع تصريحاته الحالية.

وتسببت العمليات العسكرية من قبل جيش الاحتلال التركي، في مقتل المئات من المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم.