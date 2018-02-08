فاولر يؤكد على قدرة صلاح على كسر الأرقام القياسية
أكد لاعب نادي ليفربول السابق، روبي فاولر، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق محمد صلاح يمتلك العديد من المهارات والمزايا التي تجعله قادرًا على تخطي كل الأرقام القياسية.
وقال ” فاولر ” : ” صلاح مذهلًا، يبدو أنه قادر على تسجيل الأهداف في كل مباراة، مع السرعة الهائلة والذكاء الذي يمتلكهما سيسبب الكثير من المشاكل لدفاعات الخصم ” .
وأضاف أسطورة ليفربول: ” أنا كلاعب سابق لنادي ليفربول ولازلت مشجعًا كبيرًا للنادي أريده أن يستمر ويمضي قدمًا، ويكسر جميع الأرقام لأنه إذا استمر في تحقيق الأهداف هذا يعني أننا سنحقق شيء ما ” .
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