فاولر يؤكد على قدرة صلاح على كسر الأرقام القياسية

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب نادي ليفربول السابق، روبي فاولر، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق محمد صلاح يمتلك العديد من المهارات والمزايا التي تجعله قادرًا على تخطي كل الأرقام القياسية.

وقال ” فاولر ” : ” صلاح مذهلًا، يبدو أنه قادر على تسجيل الأهداف في كل مباراة، مع السرعة الهائلة والذكاء الذي يمتلكهما سيسبب الكثير من المشاكل لدفاعات الخصم ” .

وأضاف أسطورة ليفربول: ” أنا كلاعب سابق لنادي ليفربول ولازلت مشجعًا كبيرًا للنادي أريده أن يستمر ويمضي قدمًا، ويكسر جميع الأرقام لأنه إذا استمر في تحقيق الأهداف هذا يعني أننا سنحقق شيء ما ” .