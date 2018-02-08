جولات تفتيشية على محلات التموين والبقالات بمكة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية ” العمرة الفرعية ” بمكة المكرمة، بعدد من الجولات التفتيشية، على محلات التموينات والبقالات، ضمن حملة رقابية مكثفة، استهدفت هذه الأنشطة؛ للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على أكثر من 160 من الكريمات والدهانات والأدوية غير المرخصة، والحلويات مجهولة المصدر، و19 جالون مياه، غير مطابق للاشتراطات، وتم اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الغرامات على تلك المحلات، إضافة الى ضبط عدد من العاملين، بدون شهادات صحية وآخرين بشهادات صحية مزورة، تم استبعادهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس خالد بن عبدالله سندي، أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، في كافة الاحياء السكنية والأسواق، بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإشعار العديد من محلات التموينات بالمراجعة؛ لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإنذار.

كما أشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود، وتكثيف الجولات الميدانية؛ لتعقب المخالفين وتطبيق النظام، بحقهم وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة؛ لما يتم عرضه من مواد غذائية، وألفت الانتباه إلى الدور البارز المناط بالمواطن، والمقيم في تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن ما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية، تتعارض مع ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.