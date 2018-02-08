هيئة الترفيه تطلق ” أرض العجائب ” وعدد من الفعاليات في مناطق مختلفة

حمود العنزي(صدى):

تقيم الهيئة العامة للترفيه عدد من الفعاليات خلال الفترة 5 – 10 فبراير، حيث تقيم في الرياض الفعالية العائلية ” أرض العجائب ” بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الفترة 7 – 24 فبراير، التي تحتوي على عدد من العروض المتجولة وحلبة التزلج التي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب الحديقة الموسيقية ومسرح للعروض، وغيرها من الأنشطة المصاحبة للفعالية.

وتقام المسرحية العائلية ” حياة الإمبراطور ” في جامعة دار العلوم بالرياض بعرضين على مدى يومي 9 – 10 فبراير، حيث يبدأ العرض الأول 6 – 8 مساءً، والعرض الثاني 9 – 11 مساءً، كما تستمر فعالية “باركرز إكس” لمدة ثلاثة أشهر، التي انطلقت منذ 23 يناير الماضي وتستمر إلى 22 أبريل، وتعتمد الفعالية على البحث عن المفاتيح الموزعة في مدينة الرياض من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للدخول إلى الحديقة الخاصة في برج الفيصلية.

وفي الخبر يستمر مهرجان ” الشارع السابع ” خلف مجمع الشبيلي إلى 10 من فبراير، ويعد مهرجان الرعب الترفيهي الأول في المملكة، حيث يقدم تجربة مميزة مليئة بألغاز الرعب، إضافة إلى ما يقدمه المهرجان من السلع الاستهلاكية وخيارات المأكولات المتنوعة، أما في جدة فستقام المسرحية الكوميدية النسائية “خواطر شبحة” بجامعة دار الحكمة يوم الثامن من فبراير، كما تقام فعالية الكوميدي كلوب “ليلة الارتجال” في جدة يوم الخميس 8 فبراير، بجمعية الثقافة والفنون، في حين تقام فعالية ” ديوان ” في ملعب الكعكي بجدة في الفترة 8 – 10 فبراير.

كما أقامت الهيئة في الخامس من فبراير فعالية ” تزهبي ” في موسمها الثاني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، التي استعرضت من خلاله الزي التراثي لمختلف مناطق المملكة. من جهتها أكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدؤوب في تعزيز رغبة المجتمع بتقديم أفضل الخيارات الترفيهية المتنوعة، من منطلق إثراء التجربة الترفيهية لديهم، إلى جانب ما تحمله على عاتقها من بناء وتطوير قطاع الترفيه بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها المملكة.

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