مفتي كازاخستان يشيد بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج

عادل الحربي(صدى):

أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج كازاخستان المفتي العام لمسلمي كازاخستان سيريكباي أوراز بالخدمات التي تقدمها حكومة هذه البلاد المباركة لحجاج بيت الله الحرام وبالمشروعات التي تنفذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لينعم الحاج الكريم بوافر من العناية والرعاية أثناء تأديته للركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان .

وأكد عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي, بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف أسامة بن محمد زواوي وعضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الحجاج بالمؤسسة المطوف عبدالرحمن برنجي وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على قطاع الدراسات والبحوث والمراجعة الداخلية المطوف الدكتور طارق بن حسن كوشك وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على قطاع الشؤون الإدارية والمالية المطوف عقيل بن علي عمر عقيل أن ما يجده الحجاج من رعاية كامل وما يقدم لهم من خدمات جليلة منذ وصولهم إلى منافذ الدخول حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين هو محل تقدير واعتزاز من الجميع الذين يعلمون أن هذه الدولة المباركة حكومة وشعباً لن تدخر وسعاً في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية كاملة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات الهائلة .

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا والتنسيق المستمر مع القائمين على شؤون مكاتب الحجاج واللقاء بهم منذ وقت مبكر لتوحيد الجهود وتحقيق التناغم في أداء الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله العتيق, داعياً الله عز وجل أن يجعل كل ما يقدمه القائمون على شؤون الحجاج في بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناتهم .

وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة التي تتخذها المؤسسة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام 1439هـ للتباحث والتشاور من القائمين على مكاتب شؤون الحجاج من الدول التي تتشرف المؤسسة بخدمتهم لمعالجة كافة الملاحظات الواردة عن موسم الحج المنصرم وتعزيز الإيجابيات, إلى جانب اطلاعهم على التعليمات المنظمة للحج الصادرة من الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج مع التأكيد عليهم بضرورة تنفيذ البرامج التوعوية على الحجاج قبل قدومهم إلى الديار المقدسة خاصة ما يتعلق بعملية التفويج إلى منشأة الجمرات واتخاذ الرخص الدينية في هذا الجانب, مشيداً في ذات الوقت بالتعاون البناء والمستمر من قبل مكتب شؤون حجاج كازاخستان مع المؤسسة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات المقدمة لهم .