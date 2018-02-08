انقطاع بث قنوات ” MBC Pro Sports ” قبل ساعات من مباراة الهلال والنصر
فوجئ مشاهدين دوري المحترفين، اليوم الخميس، بإيقاف بث قنوات mbc pro ، الناقل الرسمي لمباريات الدوري، كما فاقم من حيرتهم أن هذا الانقطاع جاء قبل ديربي الهلال والنصر بساعات قليلة.
وظهر الشعار الخاص بدوري المحترفين بدلًا من ظهور شعار القناة على الشاشة؛ وذلك مؤقتًا حتى يتم الانتقال إلى الناقل الجديد ” جوي سبورت ” الذي تم توقيع عقده قبل أيام بشراكة مع الاتصالات.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني اشلون ؟؟؟ ماراح نشوف المباراة ؟؟ اللي يدري عن شي يفيدني ياشباب ,,
شيخين[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني نروح الملعب صح ولالا
رااايق[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله أعلم * بس أذا مافيه مشاهده بالتلفزيون * فيه سماع للأذاعة ( U – FM) تردد 95.50 ****
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الملعب بعيد بالرياض * وحنا بالشرقية ***
رااايق[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 27 دقيقة
وأن شاء الله بعد صدى فيها الخير والبركة أذا فيه مجال*
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