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انقطاع بث قنوات ” MBC Pro Sports ” قبل ساعات من مباراة الهلال والنصر

انقطاع بث قنوات ” MBC Pro Sports ” قبل ساعات من مباراة الهلال والنصر
طلال الغامدي(صدى):

فوجئ مشاهدين دوري المحترفين، اليوم الخميس، بإيقاف بث قنوات mbc pro ، الناقل الرسمي لمباريات الدوري، كما فاقم من حيرتهم أن هذا الانقطاع جاء قبل ديربي الهلال والنصر بساعات قليلة.

وظهر الشعار الخاص بدوري المحترفين بدلًا من ظهور شعار القناة على الشاشة؛ وذلك مؤقتًا حتى يتم الانتقال إلى الناقل الجديد ” جوي سبورت ” الذي تم توقيع عقده قبل أيام بشراكة مع الاتصالات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني اشلون ؟؟؟ ماراح نشوف المباراة ؟؟ اللي يدري عن شي يفيدني ياشباب ,,

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني نروح الملعب صح ولالا

[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله أعلم * بس أذا مافيه مشاهده بالتلفزيون * فيه سماع للأذاعة ( U – FM) تردد 95.50 ****
*
الملعب بعيد بالرياض * وحنا بالشرقية ***

[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 27 دقيقة

وأن شاء الله بعد صدى فيها الخير والبركة أذا فيه مجال*
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