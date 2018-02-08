انقطاع بث قنوات ” MBC Pro Sports ” قبل ساعات من مباراة الهلال والنصر

طلال الغامدي(صدى):

فوجئ مشاهدين دوري المحترفين، اليوم الخميس، بإيقاف بث قنوات mbc pro ، الناقل الرسمي لمباريات الدوري، كما فاقم من حيرتهم أن هذا الانقطاع جاء قبل ديربي الهلال والنصر بساعات قليلة.

وظهر الشعار الخاص بدوري المحترفين بدلًا من ظهور شعار القناة على الشاشة؛ وذلك مؤقتًا حتى يتم الانتقال إلى الناقل الجديد ” جوي سبورت ” الذي تم توقيع عقده قبل أيام بشراكة مع الاتصالات.