انهيار التربة في حي حدا بمكة يتسبب في قطع الكهرباء

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن أسباب انقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين في حي حدا بمكة المكرمة، مشيرة إلى أنه حدث انهيار للتربة حول عمودي جهد متوسط ما أسفر عن سقوطهما.

وأوضحت الشركة، أن الفرق الفنية المتخصصة باشر الموقع وعملت على إصلاح العطل وإعادة الخدمة للمشتركين، حيث قامت بتركيب عمودين جديدين وإصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة على التزامها بتقديم الخدمة الآمنة وفقاً لأعلي معايير السلامة الكهربائية، مشيدة بسرعة تفاعل الفرق الفنية.