نكتة سخيفة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

أوتاوا(صدى):

وضعت نكتة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ألقاها خلال اجتماع عام، في وضع محرج، بعدما علق عليها بعض المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بشكل ساخر.

ويشتهر ” ترودو ” بإلقائه لهذه النوعية من النكات التي لا تلق قبولاً في الأوساط المحلية والإقليمية، وكان مقاطعته لامرأة في الاجتماع المشار إليه عند قولها كلمة ” بشر ” بأنه يفضل كلمة ” ناس “، أحدث تلك النكات.

وبرَّر ” ترودو ” ، الأمر بأن كلمة ” ناس ” محايد ولا تشير لأي من الجنسين، بدلاً من الكلمة التي تستخدم في الإنجليزية وتدل على الرجل فقط.

وقال رئيس الوزراء الكندي في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء: ” تعلمون أنه ليس بالضرورة أن أكون صاحب أفضل سجل في النكات. ألقيت مزحة سخيفة قبل أيام ويبدو أنها انتشرت قليلًا “.