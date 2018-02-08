نكتة سخيفة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق
وضعت نكتة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ألقاها خلال اجتماع عام، في وضع محرج، بعدما علق عليها بعض المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بشكل ساخر.
ويشتهر ” ترودو ” بإلقائه لهذه النوعية من النكات التي لا تلق قبولاً في الأوساط المحلية والإقليمية، وكان مقاطعته لامرأة في الاجتماع المشار إليه عند قولها كلمة ” بشر ” بأنه يفضل كلمة ” ناس “، أحدث تلك النكات.
وبرَّر ” ترودو ” ، الأمر بأن كلمة ” ناس ” محايد ولا تشير لأي من الجنسين، بدلاً من الكلمة التي تستخدم في الإنجليزية وتدل على الرجل فقط.
وقال رئيس الوزراء الكندي في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء: ” تعلمون أنه ليس بالضرورة أن أكون صاحب أفضل سجل في النكات. ألقيت مزحة سخيفة قبل أيام ويبدو أنها انتشرت قليلًا “.
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