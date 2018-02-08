القنفذ من الحيوانات المهددة بالانقراض في بريطانيا

لندن(صدى):

أثبت تقرير بريطاني حديث تناقص أعداد حيوان القنفذ المحلي في بريطانيا بصورة حادة خاصة منذ عام 2018 ، كما تم نشر صورة مشتركة عن الجمعية البريطانية للحفاظ على القنافذ وجمعية معنية بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ويعتبر هذا التقرير هو المراجعة الوحيدة الأكثر شمولًا لوضع القنافذ في البلاد.

كما جاء أيضًا في التقرير، أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن أعداد القنافذ في المناطق الريفية تشهد تناقصًا حادًا، حيث هبطت أعداده إلى النصف في العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن أعداد القنافذ تناقصت لأقل من ذلك، حيث تراجعت بنسبة الثلث في المدن والبلدات البريطانية خلال نفس الفترة.

و أوضح أحد خبراء الحفاظ على البيئة أن هناك عدة عوامل تؤدى إلى هذا الانخفاض في الأرياف، ولكن التوسع في الزراعة يعد السبب الرئيسي.

وكان الهدف الرئيسي من التقرير هو المساهمة في استعادة أعداد القنافذ من خلال العمل لاستعادة العوائل المفقودة مع ترك أكوام من أوراق الشجر في جانب هادئ، ودعم الزراعة الصديقة للحياة البرية فضلًا عن الحد من استخدام المبيدات الزراعية.