أبل تقدم إعلانا سارا لمستخدمي هواتف أيفون

نورة الشهري (صدى):

طرحت شركة ” أبل ” الأمريكية إعلاناً لكل مستخدمي هواتف ” أيفون ” المرتقبة، كما أن هذا الإعلان وصفته الشركة بـ ” السار “.

حيث أكدت التقارير أن ” أبل ” ستدعم كافة منتجاتها الذكية المرتقبة في عام 2018؛ سواء في هواتف ” أيفون ” أو حاسبات ” أيباد “، بتقنية “Face ID” الجديدة التي دعمت بها هاتفها الأحدث ” أيفون إكس “.

كما أن هذه التقنية ” التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد “، أحد الخواص الحصرية في هاتف ” أيفون إكس ” ، وهي عبارة عن فتح قفل الجهاز عن طريق التعرف بصورة دقيقة على وجه المستخدم، كبديل رئيسي لمستشعر بصمة الأصبع الموجود في معظم الهواتف الحديثة، معتمدة على تقنية جديدة في الكاميرا أُطلق عليها اسم ” True Depth “.