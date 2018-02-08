ضبط عدد كبير من العمالة المخالفة لمهن مقصورة على السعوديين بتبوك

محمود البلوي(صدى):

دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك وشرطة منطقة تبوك أمس، حملة تفتيش مشتركة على مكاتب الخدمات العامة للتأكد من مدى نظاميتها وتنفيذها للقرارات والتعليمات المنظمة لها، إضافة إلى التأكد من عدم ممارستهم لمهنة الاستقدام دون الحصول على تراخيص مسبقة من جهة الاختصاص.

وتم تدشين الحملة بتواجد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم سليمان الوباري.

وفي نفس السياق قام مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بحملة أمنية مشتركة مع الضبط الميداني خلال اليومين الماضيين, على إحدى المراكز الكبرى بمنطقة تبوك وعلى مواقع متفرقة لعدة أنشطة من المطاعم والفنادق، تم خلالها ضبط عدد كبير من العمالة المخالفة لمهن مقصوره على السعوديين وزيادة ساعات العمل على السعوديات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلاً.