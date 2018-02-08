” الصحة ” : انطلاق الملتقى السعودي الياباني للرعاية الصحية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق الملتقى السعودي الياباني للرعاية الصحية، يوم الإثنين القادم الموافق ١٢ فبراير، بفندق ماريوت الرياض ” مكارم ” ، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في المجال الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويستغرق الملتقى 6 ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بداية من الساعة 8:45 صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً، ويتم خلالهم تعريف الخبراء بالمجال الصحي بأحدث التقنيات الطبية اليابانية، ومن أبرز المجالات الطبية التي سيتم مناقشتها في الملتقى هى: أمراض القلب، وجراحة المناظير.

يأتي ذلك بحضور نخبة من الأطباء والأخصائيين الصحيين، إضافة لعدد من الشركات الطبية، فيما يمكن حضور الملتقى من قِبل الراغبين، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:هنا