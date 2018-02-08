بالفيديو.. راهب بوذي يسرق ملابس بـ ” تايلاند “

بانكوك(صدى):

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد قيام راهب بوذي، بسرقة ملابس داخلية نسائية، داخل أحد الأزقة بمدينة ” سبهابوري ” ، والذي على إثره طره من معبده في ” تايلاند ” .

وكشف الفيديو، لحظة تسلل الراهب داخل أحد الأزقة، مرتديًا رداء برتقاليًا، قبل قيامه بسرقة ملابس داخلية نسائية، منشورة عقب غسلها خارج أحد المنازل البسيطة.

وأوضح صاحب المنزل، أنه لاحظ اختفاء الملابس الداخلية، الخاصة بزوجته وابنته؛ مما جعله يتفقد شريط كاميرا المراقبة، التي أظهرت الراهب وهو يقوم بفعلته، مشيرًا إلى أن العائلة لم تشعر بالصدمة حيال الواقعة، واصفًا إياها بـالـ ” طريفة “، لكنه أبلغ مسؤولي المعبد بفعلة الراهب، ليتم طرده على الفور.

وفي هذا السياق، قال رئيس الرهبان: ” الراهب السارق قد يكون مشوش قليلًا؛ بسبب عدم تعاطيه الدواء المخصص له، ولكنه شوه سمعة المعبد بالتأكيد ” .