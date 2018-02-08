تسمية حكام الجولة الـ 21 من دوري المحترفين

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن أسماء حكام الجولة الـ21 من دوري المحترفين، والتي تتضمن لقائين مساء اليوم.

ويدير مباراة الهلال والنصر الحكم المجري فيكتور كاساي بمساعدة كلًا من جوجي رينق، فينسل توث، وتركي الخضير، بينما يدير مباراة الأهلي والفيصلي الحكم الاسترالي جاريد جيليت بمساعدة كلًا من أنطون شيتين، آشلي بيتشام، وماجد الشمراني.

يُذكر أن الأهلي يواجه نادي الفيصلي في تمام الـ8:20 مساءً بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كما يلتقي فريق الهلال بالنصر، في تمام الـ 8:20 مساءً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.