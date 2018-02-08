النظارات الذكية طريقة جديدة لضبط المجرمين والمشتبه بهم بالصين

بكين(صدى):

اكتشفت الشرطة الصينية طريقة جديدة لضبط المجرمين والمشتبه بهم، وهي استخدام نظارات شمسية ذكية مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، حيث تتصل مباشرة بقاعدة بيانات تشمل تفاصيل وصورًا عن المطلوبين.

حيث تمكنت الشرطة بالفعل من إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم، بعدما استخدمت التقنية الجديدة في محطة قطار مزدحمة بوسط مدينة تشنغتشو، وتبين أن الموقوفين يواجهون تهم الاعتداء والتهريب وحتى الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى، تمكن رجال الأمن من توقيف 26 شخصًا استخدموا بطاقات هوية مزيفة، بفضل التكنولوجيا الجديدة.