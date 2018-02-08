بالصور.. ” الروبوت ” يعلن عن نتائج فرق الرياض المشاركة بالأولمبياد

عادل الحربي(صدى):

أعلن نادي الروبوت التعليمي، التابع لإدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتربية و التعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، عن نتائج فرق الرياض المشاركة في مسابقة الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت بمكة ” للبنين ” ، وذلك على مستوى الإدارات العامة للتعليم بالمملكة.

حيث أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن فوز مدارس ” شروق المعرفة ” بلقب بطل المهام، بينما حصدت مدارس ” التعلم الذكي ” المركز الثالث بالترتيب العام.

كما أشار النادي، إلى حصول مدارس ” الأمجاد ” ، على جائزة التصميم الميكانيكي، وذلك في إطار المنافسات التي شهدتها المسابقة.