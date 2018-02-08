حارس مرمى ” الزمالك ” يرفض تجديد عقده.. ومرتضى يعاقبه

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عن غضبه الشديد من حارس مرمى النادي أحمد الشناوي؛ بسبب رفضه تجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت مصادر، أن الشناوي ينتظر عرض احتراف مناسب قبل خوض مباريات المونديال مع منتخب الفراعنة الصيف المقبل بروسيا، رافضاً كافة الضغوط المقامة عليه لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأشار المصدر، إلى أن مرتضى منصور أمر المدير الفني للفريق بتجميد أحمد الشناوي خلال الفترة القادمة على دكة البدلاء؛ عقاباً له ما قد يتسبب في استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في المونديال.