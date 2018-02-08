” كراني ” ينتقد نماذج توقعات الأمطار
انتقد حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، نماذج توقعات الأمطار التي يتم عرضها بدون شرح يدل على صحتها، مشيراً إلى أنه إذا وجد الشرح يكون به تناقض لفظي وعلمي.
وقال ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” نماذج توقعات الأمطار تُعرض بدون شرح يدل صحتها وإن وُجد يكون تناقض لفظي -شذوذ درجات الحرارة- وتناقض علمي، مع اندفاع بالعرض -وكم عُرض في مهب الريح- علماً فترة الكم انتهت ونحيا الكيف بالقرن 21 وسط عالم ينظر إلينا علمياً وننظر إليه، أي هفوة إساءة لنا لا يختلط الحابل بالنابل “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3780 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله زمآن يا كراني ايام الطيببن
لكن اسمح لي استفسار
دائماً انزل البر رحلات قنص وصيد
بصراحة لا لقيت مطر ولا برد غير غبار تسف وتكلح في وجهي كلح ويش السالفة ممكن تعلمني
لا يكون انا ساكن بكوكب آخر غير كوكب بلدي السعودية
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه