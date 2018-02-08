” كراني ” ينتقد نماذج توقعات الأمطار

نايف السالم(صدى):

انتقد حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، نماذج توقعات الأمطار التي يتم عرضها بدون شرح يدل على صحتها، مشيراً إلى أنه إذا وجد الشرح يكون به تناقض لفظي وعلمي.

وقال ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” نماذج توقعات الأمطار تُعرض بدون شرح يدل صحتها وإن وُجد يكون تناقض لفظي -شذوذ درجات الحرارة- وتناقض علمي، مع اندفاع بالعرض -وكم عُرض في مهب الريح- علماً فترة الكم انتهت ونحيا الكيف بالقرن 21 وسط عالم ينظر إلينا علمياً وننظر إليه، أي هفوة إساءة لنا لا يختلط الحابل بالنابل “.