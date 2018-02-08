مصرفيون: بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية ” قنبلة موقوتة “

لندن(صدى):

وصف مصرفيون بريطانيون بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها ” قنبلة موقوتة ” ، محذرين منها، كما دعت جمعية حماية المستهلك، المستهلكين والمؤسسات المعنية في المملكة إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذا النوع من العروض على البطاقات الائتمانية.

وأشار المصرفيون إلى أن ذلك النوع من البطاقات قد يتسبب في فضيحة مالية كبيرة، كما حدث مع سلسلة أسواق ” Tesco ” في عام 2014، حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه إسترليني بسبب المغالاة في الأرباح.

كما صرح محللون أن هذا النوع من المعاملات يعتبر مخاطرة عالية، نظرًا لأن الجهات المقرضة تفترض أن المستهلكين قادرون على الالتزام بدفع المبالغ من بطاقاتهم الائتمانية حتى مع معدلات الفائدة العالية.

وفي السياق نفسه، هناك دعوات تطالب الجهات الرقابية البريطانية بإسقاط الرسوم والفوائد؛ لحماية عملاء بطاقات الائتمان الذين يعانون من الديون؛ مما يعرض الجهات المقرضة لمخاطر خسائر كبيرة في توقعات عائداتهم المستقبلية.