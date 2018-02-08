فيديو جديد للنجمة فيروز لم تشاهده من قبل

نورة الشهري(صدى):

نشرت ريما الرحباني ابنة النجمة فيروز مقاطع فيديو جديدة تنشر لأول مرة خلال بعض التدريبات الغنائية، لحفلات سابقة أقامتها في دبي خلال أعوام مختلفة (1997- و2001 و2002

يذكر أن آخر عمل فني لفيروز كان ألبوم “ببالي” في صيف عام 2017 إلا أنه لاقى بعض الانتقادات من قبل العديد من محبي “سفيرة لبنان إلى النجوم”.

كما تعرضت ابنتها ريما التي ترجمت أغاني أجنبية شهيرة وعربتها بطريقة اعتبرها البعض “كلمات ركيكة” لانتقادات واسعة.

في حين اعتبر البعض الآخر أن فيروز البالغة من العمر 86 عاماً، تضفي الرونق والرقي على أي عمل تصدره.

وأتى ألبوم ببالي بعد انقطاع طويل نسبياً، إذ في عام 2010 أصدرت ألبوم “إيه في أمل” من ألحان ابنها الملحن “العبقري موسيقياً” زياد الرحباني.